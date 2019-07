ENI : Oddo confirme son opinion après les résultats

29/07/2019 | 10:21

Oddo souligne que les résultats du 2ème trimestre sont en ligne au niveau opérationnel mais le résultat net part du groupe (RNpg) est impacté par les taxes. ' L'EBIT est 3% inférieur au consensus mais le RNpg est 41 % inférieur aux attentes impacté par un taux d'imposition exceptionnellement élevé '.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif inchangé de 18 E.



' E&P est inférieur aux attentes mais en amélioration sensible au 2ème semestre. Les guidances sont confirmées mais impactées par la baisse du gaz et Eni Norge ' indique Oddo.



' L'activité G&P est en ligne, la guidance est revue en baisse en R&M en vue d'un environnement plus difficile '.



Oddo estime que la génération de FCF est solide. ' Le cash breakeven est confirmé à 53 $/b. Le gearing devrait augmenter en fin 2019 et le rachat d'action est maintenu '



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.