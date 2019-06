Eni : Berenberg reste à 'achat' après un roadshow

28/06/2019 | 14:36

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 18,3 euros sur Eni, au lendemain de la participation du broker allemand à un roadshow avec la direction du groupe énergétique italien à Francfort.



'L'activité amont (exploration et production) continue de réaliser de bonnes performances et la restructuration de l'aval (raffinage et commercialisation) porte ses fruits, avec des améliorations supplémentaires devant se concrétiser', explique-t-il.



