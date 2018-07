ENI : résultats du deuxième trimestre en hausse

27/07/2018 | 11:32

Le géant italien du pétrole et du gaz Eni a fait état ce vendredi d'une hausse de 66% de son bénéfice net ajusté au deuxième trimestre, grâce notamment à des hausses de la production et des prix du brut.



Le bénéfice net ajusté s'est ainsi établi à 767 millions d'euros pour le trimestre achevé, contre 463 millions d'euros un an plus tôt. Quant au bénéfice d'exploitation ajusté, il a atteint 2,6 milliards d'euros, en hausse de 152%.



S'agissant des perspectives pour l'année, Eni a indiqué prévoir une croissance de 4% (dans le cadre d'un scénario de prix du baril de Brent de 60 dollars) de la production d'hydrocarbures, soit un niveau de production d'environ 1,9 million de bep /j.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.