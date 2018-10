ENI : s'envole de 2%, un analyste confirme son opinion

29/10/2018 | 18:08

Le titre s'envole de plus de 2% à la Bourse de Milan après l'annonce des résultats. Oddo confirme son opinion à l'achat sur la valeur et son objectif de 19 E. Le bureau d'analyses indique que l'Ebit et le résultat sont largement au-dessus des attentes, tirés par l'ensemble des divisions malgré un Brent constant.



' E&P: excellente performance et guidances de production revues en baisse de 4% à 3% avec la perte de barils peu margés et la croissance de volumes relutifs ' indique Oddo.



Les guidances sont revues en hausse en G&P pour le deuxième trimestre consécutif de 400 à 550 ME. ' Les niveaux de FCF et gearing permettront un rachat d'actions en 2019 avec des détails qui seront communiqués en Mars ' indique Oddo.



' Le BPA est relevé de 4.3% en moyenne sur 2018-19 '.



