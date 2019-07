Eni : accord avec BP sur un bloc en Oman

31/07/2019 | 13:08

BP et Eni font part ce mercredi de la signature d'un accord de partage d'exploration et de production pour le bloc 77 dans la partie centrale du Sultanat d'Oman, avec le Ministère du Pétrole et du Gaz local.



Les deux partenaires détiendront chacun la moitié des intérêts dans cet accord, la compagnie italienne jouant le rôle d'opérateur durant la phase d'exploration.



Ce bloc, couvrant une superficie totale de plus de 2.700 m2, est situé à 30 kilomètres à l'est du bloc 61 opéré par BP, qui contient le projet de gaz déjà en production de Khazzan et le projet en développement de Ghazeer.



