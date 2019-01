Eni : gagne 1%, un analyste passe à l'achat

09/01/2019 | 17:38

Le titre progresse de plus de 1% à la Bourse de Milan profitant de l'analyse positive de Berenberg. Le bureau d'études allemand a relevé à l'achat son conseil sur l'action de la 'major' pétro-gazière italienne Eni. Fixé à 17,6 euros, l'objectif de cours présage d'une progression du titre supérieure à 20%.



Selon les analystes, 'la croissance de la production d'Eni est attrayante, son bilan solide et la contribution aux résultats de sa branche Aval s'est considérablement améliorée'. De plus, le titre profiterait d'une hausse du pétrole, mais 'il ferait aussi partie des bénéficiaires d'une progression du prix du gaz en Europe', par l'intermédiaire de ses branches Aval et Gas & Power.



Berenberg souligne la faiblesse du taux d'endettement / fonds propres, dans la partie basse de la fourchette visée par la direction, qui va de 20 à 25%. Dans ce contexte, une éventuelle augmentation du cash flow après investissements et dividendes pourrait être utilisée pour doper la croissance, ou bien retourner davantage de cash aux actionnaires.



Enfin, en utilisant le ratio de valeur d'entreprise / cash flow ajusté de l'endettement (4,9 fois, le plus bas du secteur), le titre Eni présente une décote de 25% sur les valeurs comparables en Europe.



