Eni : licence d'exploration octroyée en Egypte

14/08/2018 | 15:13

Eni annonce qu'il s'est vu octroyer par l'Egypte le droit d'explorer une zone en Méditerranée, à l'est du Delta du Nil, où il prévoit maintenant le forage d'un puits d'exploration au cours de ce second semestre.



Le groupe pétro-gazier italien précise que cette licence d'exploration baptisée Nour est située à environ 50 km au large des côtes, par une profondeur d'eau entre 50 et 400 mètres, et couvre une surface totale de 739 km2.



En outre, les autorités égyptiennes ont autorisé un nouvel accord de concession résultant en une extension de dix ans du bail de développement Abu Madi Ouest, ainsi qu'une extension de cinq ans de l'accord de concession Ras Qattara.



