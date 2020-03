Eni : S&P abaisse sa perspective à 'négative'

25/03/2020 | 15:51

S&P réaffirme sa note de crédit long terme 'A-' sur Eni, mais avec une perspective abaissée de 'stable' à 'négative', dans le cadre d'une série d'actions sur les compagnies pétro-gazières européennes confrontées au contexte difficile.



'Les prix du pétrole et les marges de raffinage testent des plus bas de plusieurs décennies sous les effets combinés d'arrêts de déplacements liés au Covid-19 et d'une offre non contrainte de pétrole brut', souligne l'agence de notation.



Aussi, S&P anticipe 'de faibles mesures de couverture de dette' pour de nombreux groupes pétro-gaziers en 2020, ainsi que 'des degrés variants d'incertitudes quant au rythme de reprise à des niveaux proportionnés aux notations en 2021 et au-delà'.



