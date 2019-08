Eni : découverte dans le delta du Niger

27/08/2019 | 14:53

Le groupe pétro-gazier italien Eni fait part d'une découverte 'significative' de gaz et de condensat sur la terre ferme du delta du Niger, au Nigéria, par un puit qui a atteint une profondeur totale de 4374 mètres.



Ce puit a trouvé une accumulation de gaz et de condensat comprenant plus de 130 mètres de sables chargés d'hydrocarbures de haute qualité. Il pourrait délivrer par jour plus de 100 millions de pieds cubes de gaz et 3000 barils de condensats associés.



