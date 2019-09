Eni : en hausse, mais un analyste revoit sa position

16/09/2019 | 12:25

Le titre Eni s'affiche en hausse ce lundi, avançant de +2,5%, même si l'analyste Berenberg annonce revoir à la baisse sa recommandation sur le titre du groupe pétrolier et gazier italien, passant de “achat” à “conserver”, en raison de la pression plus importante exercée sur le secteur.



Le courtier allemand souligne ainsi que le secteur pétrolier et gazier a sous-performé le marché européen au cours des cinq dernières années.



'À notre avis, la hausse du coût des capitaux propres résulte de la forte volatilité des prix des produits de base, de la baisse des prix du pétrole et de l'incertitude grandissante quant à l'avenir de la demande de pétrole, alors que les consommateurs se concentrent de plus en plus sur la transition énergétique et la croissance des alternatives aux combustibles fossiles', estime Berenberg, qui revoit également son objectif de cours, passant de 18 euros à 15,5 euros.





