Zurich (awp) - ENR Russia Invest a bouclé son premier semestre 2018 sur une perte. Selon des données provisoires non auditées, le manque à gagner est de 0,12 million de francs suisses, après une perte de 1,55 million un an plus tôt, a indiqué lundi soir la société de participation cotée sur SIX.

La valeur nette d'inventaire (VNI) s'élevait à 46,96 millions de francs suisses à fin juin, contre 48,40 millions fin 2017. Les prix plus élevés du pétrole constituent un des facteurs qui ont eu un effet positif pour la société, car cela a dopé l'ambiance parmi les consommateurs et investisseurs russes.

Les prix du pétrole et du gaz vont continuer d'être des facteurs clés pour les perspectives de l'économie russe, car les matières premières constituent une grande partie des exportations russes et génèrent la plupart des recettes du pays.

L'inflation du rouble a diminué durant la période sous revue. Avec une valeur de 2,3% en juillet, elle se situait sous les 4% visés par la banque centrale russe.

