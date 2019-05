Entreparticuliers com : EPC Rapport de Gestion exercice 2018 0 22/05/2019 | 11:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires ENTREPARTICULIERS.COM Société anonyme au capital de 354.045 € Siège social : 20, rue Cambon - 75001 PARIS RCS PARIS B 433 503 851 RAPPORT DE GESTION EXERCICE 2018 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 5 JUIN 2019 (Opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2018 - Approbation des comptes et des comptes consolidés) Chers Actionnaires, Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte afin notamment : de vous rendre compte de la marche des affaires de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, de soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice, de soumettre à votre approbation la possibilité pour la société d'intervenir sur ses propres titres, de soumettre à votre approbation l'autorisation à donner au Conseil d'administration d'annuler les actions auto-détenues, de soumettre à votre approbation l'autorisation à donner au Conseil d'administration d'émettre des actions gratuites, 1 1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE Rappel de l'activité et situation conjoncturelle d'Entreparticuliers Au cours de l'exercice 2017, la société à opter pour un changement d'orientation radical en cessant la vente de prestation aux particuliers devenue insuffisamment rentable, pour se transformer en site et moteur de recherche immobilier gratuit rémunéré par une recette publicitaire. La réduction drastique des charges qui en a résulté, même si elle a été concomitante à une diminution très importante du chiffre d'affaires, a permis d'améliorer significativement le résultat d'exploitation pour l'exercice 2018. Cotation sur le marché d'ALTERNEXT PARIS L'action ENTREPARTICULIERS.COM est cotée sur le marché d'ALTERNEXT de NYSE EURONEXT PARIS depuis février 2007. Les cours et les transactions de l'action en 2018 sont les suivants : Cours d'ouverture en début d'année : 0.68 €

Cours de clôture en fin d'année : 0.65 € - Cours le plus bas de l'année : le 18/12/2018 : 0.86 € - Cours le plus haut de l'année : le 29/08/2018 : 0.35 € Au 31 décembre 2018, le capital social se décompose en 3.540.450 actions au nominal de 0,10 euros, soit un capital social de 354.045 euros. Au 31 décembre 2017, le capital social se décomposait également en 3.540.450 actions au nominal de 0,10 euros, soit un capital social de 354.045 euros. 1.1ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES Décomposition du Chiffre d'affaires du Groupe Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 383 855 € en 2018 contre 1 734 009 € en 2017. Ce chiffre d'affaires provient quasi exclusivement des revenus publicitaires engendrés par le site. 2 Les charges d'exploitation En 2018, les charges d'exploitation consolidées se sont élevées à 842 601 € contre 2 565 066 € en 2017. La masse salariale baisse, elle passe de 1 361 454 € au 31 décembre 2017 à 400 528 €, au 31 décembre 2018, soit une baisse de 71 %. Elle représente 104 % du chiffre d'affaires en 2018 contre 79 % en 2017. Des mesures d'allègement des coûts ont été prises, soit au sein des équipes support, soit au sein des équipes commerciales. Résultat d'exploitation Le résultat d'exploitation s'établit à - 267 500 € en 2018. Contre - 490 281 € en 2017. Cette variation de résultat (environ +223 K€) elle représente 58% du chiffre d'affaires qui a également baissé de 78%. Résultat Financier Le résultat financier s'établit à -4 448 € en 2018 contre - 4 121 € en 2017. Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel s'établit à -242 035 € en 2018 contre -503 147 € en 2017. Les charges exceptionnelles sont principalement composées de dotations aux provisions ou de pénalités ou indemnités versées dans le cadre de litiges fiscaux ou commerciaux, ainsi que de coûts de restructuration. Résultat de l'ensemble consolidé L'impôt différé s'établit à -799 € en 2018 contre 20 561 € en 2017. Le résultat net s'établit à - 513 184 € en 2018 contre - 1 018 110 € en 2017. Les investissements Aucuns investissements significatifs réalisés par la société sur l'exercice 2018. Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) Le chiffre d'affaires de la société provient quasi exclusivement de la régie publicitaire. 3 Le Besoin en Fonds de Roulement de la société est donc structurellement négatif. Au 31 décembre 2018, le BFR d'exploitation en consolidation est de -314 K€, soit 82% du chiffre d'affaires, contre -517 K€, soit 30% du chiffre d'affaires, au 31 décembre 2017. Le Besoin en Fonds de Roulement enregistre donc une baisse globale d'environ 203 K€ résultant principalement d'une chute de la CAF. Trésorerie et Capitaux Au 31 décembre 2018, la trésorerie nette s'élève à 172 326 € contre 621 642 € au 31 décembre 2017, soit une diminution de 449 316 € La société ne recourt pas à l'escompte, ni à d'autres concours bancaires du type factoring. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients Dettes fournisseurs Article D. 441 I, 1° du Code de commerce : Factures reçuesnon réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total (1 jour et plus) (A) Tranches de retard Montant total TTC des 14 991 7 919 - 810 057 832 967 factures concernées Pourcentage du montant 2,39% 1,26% 0,00% 129,26% 132,91% total des achats HT (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées Montant total TTC des factures exclues Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce) Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards 30 jours Nets de paiement 4 Créances clients Article D. 441 I, 1° du Code de commerce : Factures émisesnon réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total (1 jour et plus) (A) Tranches de retard Montant total TTC des 71 018 232 341 303 359 factures concernées Pourcentage du chiffre 18,50% 0,00% 0,00% 60,53% 79,03% d'affaires HT de l'exercice (B) Factures exclues du (A) relatives à des créances litigieuses ou non comptabilisées Montant total TTC des factures exclues Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce) Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards 30 jours Nets de paiement 1.4 EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE Néant. 1.5 ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Néant 1.6 EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR Pour 2019, l'objectif de la société est de renouer avec un résultat d'exploitation bénéficiaire, obtenu par l'augmentation de ses recettes publicitaires et la compression de ses charges. La recherche d'une nouvelle activité à créer ou reprendre reste également d'actualité. 1.7 INFORMATIONS SUR L'IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE L'ACTIVITE

