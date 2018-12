ENVEA : point sur l'activité 2018 et attribution d'une prime exceptionnelle à ses salariés

Communiqué de Presse Poissy, le 17 décembre 2018 - 08h00 CET La société ENVEA (FR0010278762 - ALTEV), nouvelle dénomination sociale de Environnement S.A, annonce une fin d'année 2018 record, en conformité avec ses objectifs, voire au-delà. La Chine, 1er pays […]

Communiqué de Presse

Poissy, le 17 décembre 2018 - 08h00 CET

La société ENVEA (FR0010278762 - ALTEV), nouvelle dénomination sociale de Environnement S.A, annonce une fin d'année 2018 record, en conformité avec ses objectifs, voire au-delà. La Chine, 1er pays des ventes du groupe !

L'année 2018 a été marquée par deux événements majeurs avec l'acquisition de la société allemande Mercury Instruments GmbH, société mondialement en avance sur la mesure du mercure, et le lancement de la marque internationale enveatm pour homogénéiser et fédérer l'ensemble de ses filiales dans le monde avec une identité claire et visible.

Cette nouvelle marque est devenue, le 1er juillet 2018, la nouvelle dénomination sociale d'ENVIRONNEMENT S.A qui a aujourd'hui 40 ans. Le Conseil d'administration a décidé à cette occasion d'élargir l'actionnariat salarié en offrant à chaque employé du groupe en France comme à l'étranger, 40 actions gratuites, la structure du capital n'étant aucunement changée. Il est important de souligner que ENVEA est aujourd'hui l'unique société de cette importance dans le monde en offre de solutions industrielles et environnementales, indépendante et autonome, totalement maître de sa stratégie.

En matière de recherche, les efforts de plusieurs années de coordination des centres R&D en France, Grande-Bretagne et Allemagne ont été révélateurs des synergies importantes apportées par les récentes croissances externes avec plusieurs lancements d'appareils très innovants. Ceci notamment pour les contrôles à l'émission et en process au sein des industries : optimisation des procédés de production entrainant économies d'énergie et de matières premières, réduction des impacts environnementaux… De nouveaux marchés sur lesquels ENVEA se développe rapidement avec ses filiales !

Après un 1er semestre en croissance de +7,3%, un second semestre exceptionnel dans toute l'Asie et avec toujours un important carnet de commandes, le Groupe s'apprête à réaliser un record en production en 2018.

François GOURDON, Fondateur & Président du conseil d'administration, déclare « Une belle année pour ENVEA ! Aussi, pour répondre positivement à la demande du Président Emmanuel Macron incitant les entreprises à verser une prime exceptionnelle de fin d'année, défiscalisée et sans charges, nous avons décidé de verser une prime de 1 000 euros net pour les salaires mensuels brut jusqu'à 3 000 euros et de 500 euros pour les salaires jusqu'à 4 000 euros. 70% de l'effectif ENVEA dans l'hexagone devrait en être bénéficiaire. »

www.envea.global

Calendrier Financier 2019 : résultats 2018 : 18 Avril 2019

A propos d'ENVEA (envea™) : Coté sur Euronext Growth, Paris depuis janvier 2006, ENVEA est un acteur de référence en instrumentation pour la surveillance de l'environnement, le contrôle des émissions de fumée et le suivi des procédés industriels.