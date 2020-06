envea : OPA amicale sans OPR du fonds Carlyle

La cotation du fabricant d’instruments pour la surveillance de la qualité de l’air et des émissions était suspendue depuis ce matin. Comme souvent, l’explication se trouve dans le lancement d’une opération sur son capital. Et pas la moindre puisque les dirigeants sont en passe de céder le contrôle à un des plus grands gestionnaires d’actifs alternatifs au monde : The Carlyle Group et ses $217 milliards d’actifs sous gestion. Un actionnaire prestigieux pour cette pépite qui ne serait ni la première ni la dernière à passer du côté du private equity (le non coté) cette année, sans même attendre que la crise sanitaire soit passée.

OPA opportuniste ?

Comme pour justifier la faible prime offerte par le fonds pour prendre le contrôle de ce groupe dont la croissance et la rentabilité s’accéléraient depuis 2018, le communiqué précise que l’épidémie de Covid-19 a porté un sérieux coup à l’activité du groupe.

Après un exercice clos le 31 décembre 2019 pendant lequel ENVEA a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 100M€, en croissance de 10% par rapport à l’exercice précédent, pour un REX de 14,7 M€, le confinement a occasionné une chute de 22% de l’activité sur les 4 premiers mois de l’année, à 23,8M€. « Sous réserve que la crise liée à l’épidémie de Covid-19 se résorbe dans les pays les plus touchés et qu’ENVEA soit en mesure de délivrer son carnet de commandes actuel, le management anticipe un rattrapage partiel au cours du second semestre qui pourrait permettre au Groupe d’atteindre un chiffre d’affaires compris entre 95 M€ et 100 M€ au cours de l’exercice 2020 » indique le groupe dans le communiqué annonçant l’offre.

Une estimation de CA 2020 totalement en phase avec les prévisions de l’analyste en charge du dossier que l’on peut consulter dans la fiche Zone Bourse dédiée à la valeur : 98,4 M€. Sur la base de ses projections, la société n’était valorisée que 9x son Ebitda 2020 et moins de 7,9x 2021 (PER 2021 : 14x). Une valorisation très raisonnable compte tenu des positions porteuses de l’entreprise dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis, en Chine ou encore en Inde. Les solutions et produits de mesure de pointe d’ENVEA ont été vendues dans plus de 70 pays. La société bénéficie d’un fort potentiel de développement dans les pays disposant d’un taux d’équipement plus faible comme l’Inde et la Chine, mais aussi avec ses principaux clients, notamment en Europe, en raison du renforcement constant des normes en matière de pollution à travers le monde. L’analyste en charge du dossier avait d’ailleurs ajusté à la hausse son objectif de cours en pleine crise sanitaire, à 126€, après une excellente publication 2019.

Que deviendra Envea avec la prise de contrôle de Carlyle ?

"L’opération envisagée donnera à ENVEA la flexibilité nécessaire à la mise en œuvre de sa stratégie de développement à long terme, tout en limitant les contraintes de court terme engendrées par l’épidémie de Covid-19" indique le communiqué qui ajoute que le management, qui restera actionnaire minoritaire dans la structure de reprise, restera en place.

Une OPA obligatoire à 110€ sera proposée aux actionnaires minoritaires d’ENVEA, sans offre de retrait obligatoire (OPR). Il faut dire que le prix de 110€ ne devrait pas inciter à apporter massivement à l’offre, et donc ne permettra pas à Carlyle d’atteindre les 90% requis pour une OPR.

L'Auteur est actionnaire de la société à titre personnel.