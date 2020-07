envea : Signature des accords relatifs à l'acquisition par The Carlyle Group d'une participation majoritaire au capital d'ENVEA

Regulatory News:

A la suite du communiqué de presse du 29 juin 2020, les instances représentatives du personnel d’ENVEA (Paris:ALTEV) ont rendu leur avis le 3 juillet 2020 et approuvé unanimement le projet de rapprochement avec The Carlyle Group, le management d’ENVEA France et de ses filiales restant inchangé à l’issue de l’opération.

Le fondateur d’ENVEA, François Gourdon, ainsi que les dirigeants de la société annoncent ainsi la signature des accords relatifs à la cession hors marché et à l’apport en nature, à une société ad hoc (ci-après le SPV, special purpose vehicle) contrôlée par Carlyle Europe Technology Partners IV, d’un total de 914 853 actions ENVEA représentant à ce jour 1 355 451 droits de vote, soit 55,7% du capital et 64,0%1 des droits de vote théoriques de la société, au prix de 110 € par action.

La réalisation de l’opération, qui pourrait intervenir au cours du troisième trimestre 2020, reste soumise à l’approbation de l’autorité autrichienne de contrôle des opérations de concentrations et du ministère français de l’Economie et des Finances au titre du contrôle des investissements étrangers.

A l’issue de cette opération financière, il est rappelé que le SPV déposera à titre obligatoire un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant le solde des actions ENVEA, au prix unitaire identique de 110 €. Le SPV n’a pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’offre publique. En tout état de cause, un expert indépendant sera désigné par le conseil d’administration d’ENVEA, conformément aux dispositions de l’article 261-1 I du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

La clôture de l’offre publique pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2020.

A propos d’ENVEA

ENVEA est un acteur de référence sur le plan mondial pour le développement et la fabrication d’instruments et de solutions clé en main pour la surveillance de la qualité de l’air ambiant et des émissions, ainsi que pour le suivi de processus industriels. Les instruments et technologies d’ENVEA comprennent des analyseurs de gaz et de poussières, des moniteurs de flux solides et liquides ainsi que des solutions de traitement de données environnementales et de suivi.

Le siège social d’ENVEA est situé à Poissy (France) et le Groupe emploie plus de 700 ETP dans ses centres européens de R&D et de production, ou dans ses filiales tant en France, qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine.

Les actions ENVEA sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth de Paris, sous le code ISIN FR0010278762.

A propos de The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ : CG) est un des plus grands gestionnaires d’actifs alternatifs au monde avec $217 milliards d’actifs sous gestion (au 31 mars 2020), et réputé pour son expertise dans plusieurs secteurs. Les activités d’investissement de Carlyle se déclinent en 4 segments : Corporate Private Equity, Real Assets, Global Credit et Investment Solutions.

The Carlyle Group investit ses fonds avec pour objectif une stratégie de création de valeur tant pour le compte de ses investisseurs et sociétés en portefeuille qu’au profit des communautés dans lesquelles le groupe évolue et investit.

The Carlyle Group emploie plus de 1 775 personnes dans 32 bureaux répartis sur six continents. De plus amples informations sont disponibles sur www.carlyle.com. Suivez The Carlyle Group sur Twitter @OneCarlyle.

1 Soit environ 54,6% des droits de vote théoriques à l’issue, le cas échéant, de la réalisation de l’opération envisagée, du fait de la perte des droits de vote double attachés aux actions ENVEA cédées et apportées au SPV.

