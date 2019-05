envea : rapport étude – EMISSIONS DU MERCURE DANS LES INCINERATEURS

Dans le cadre de la procédure de conception / réalisation pour la restructuration de son installation de traitement de fumées pour l'unité de valorisation de Rennes, Rennes Métropole a confié au groupement formé par Sobrec / Valoreizh, LECES et ENVEA l'étude […]

Une instrumentation de mesure complète a ainsi été déployée sur site sur une durée significative pour mesurer en différents points de l'installation les concentrations en gaz, poussières et mercure et déceler le plus rapidement possible les réactions du traitement de fumées.

L'ensemble des mesures réalisées ont été comparées à celles réalisées par le laboratoire indépendant LECES accrédité COFRAC et utilisés par la suite dans le cadre de l'étude FEDENE.

Pour en savoir plus, veuillez télécharger ici le résumé de cette étude.