EOS Imaging : Portzamparc toujours très positif

17/07/2019 | 11:48

Le bureau d'études Portzamparc a confirmé son conseil d'achat sur l'action de l'équipementier médical EOS Imaging, dont le CA a baissé au 1er semestre tout en progressant de 8,6% au 2ème trimestre. Maintenu à 4,6 euros, l'objectif de cours augure du quadruplement de ce titre qui a perdu les trois quarts de sa valeur en un an.



Selon les analystes, 'après 4 trimestres successifs de décroissance, les premiers signaux de stabilisation, voire de reprise semblent présents', même si les hausses de prix semblent avoir également joué un rôle. La société a enregistré 30 commandes de systèmes EOS durant le semestre.



'C'est une publication contrastée avec une légère note positive, qu'il faudra confirmer sur le reste de l'année', indique Portzamparc, qui anticipe 'un sursaut sur le 4ème trimestre, historiquement et structurellement le meilleur de l'année'.





