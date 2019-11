EOS IMAGING : 350ème installation du système EOS

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EOS imaging annonce la 350ème installation du système EOS au sein du Missouri Orthopaedic Institute à l'University of Missouri Health Care. Ce centre de chirurgie orthopédique propose l'offre de soins la plus complète du Missouri. Il s'agit du plus grand centre orthopédique indépendant du Missouri. Il a été conçu et construit pour répondre principalement aux besoins des patients en orthopédie. Le centre est spécialisé dans la médecine du sport, la pédiatrie, l'orthopédie générale, la prise en charge des pathologies de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale ainsi que la traumatologieL'installation du système EOS offrira aux patients une imagerie 2D / 3D du corps entier en position fonctionnelle à une dose de rayonnement inférieure de 50% à 85% à celle des examens de radiologie conventionnelle et inférieure de 95% à celle des scanners.Mike Lobinsky, directeur général d'EOS imaging, a déclaré : " Nous sommes heureux d'annoncer l'installation de notre 350ème système mondial au sein du Missouri Orthopaedic Institute et sommes convaincus que notre technologie s'inscrit parfaitement dans la mission de l'hôpital qui est d'offrir des soins de pointe aux patients. Notre base installée croissante aux États-Unis et dans le monde démontre la reconnaissance de notre solution unique par les professionnels de santé dédiés aux soins ostéo-articulaires. Nous continuerons de déployer notre solution d'imagerie 2D/3D pour permettre à de plus de plus en plus de patients d'en bénéficier. "