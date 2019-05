Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EOS imaging a annoncé une quatrième installation de son système EOS à l'Hospital for Special Surgery (HSS). Le spécialiste des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie explique que l’HSS est « régulièrement classé premier hôpital orthopédique des Etats-Unis par US News & World Report depuis 9 ans » et qu’il est « le plus grand centre médical universitaire au monde dédié aux pathologies musculo-squelettiques ».