EOS IMAGING : ANNONCE L'INSTALLATION D'UN SYSTEME EOS DANS LE CADRE DU PROGRAMME «EOSone» AU CANTOR SPINE INSTITUTE AUX ETATS-UNIS

"EOS imaging continue de renforcer et d'améliorer son portefeuille de solutions de services pour ses différents clients, le programme EOSone en est un exemple. Avec ce programme, nous avons élargi notre offre pour simplifier l'accès à notre technologie pour les centres privés afin qu'ils puissent offrir des solutions d'imagerie et de planification chirurgicale avancées, à l'identique des hôpitaux de toute première renommée", a déclaré Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging.

"L'imagerie EOS révolutionne la prise en charge de nos patients, enfants et adultes, ayant un problème de colonne vertébrale. Ce système d'imagerie, de premier ordre, nous offre les outils de diagnostic les plus avancés pour planifier les traitements chirurgicaux et non chirurgicaux et les procédures pour les pathologies de la colonne vertébrale, y compris les malformations du rachis les plus complexes", a ajouté le Dr Jahangir John Asghar, Directeur des Ultrasons et Technologies avancées pour les scolioses chez les adultes et les enfants au Cantor Spine Institute.

"Notre mission est d'offrir des traitements de premier ordre. Cela nécessite d'investir pour nos patients dans les technologies et les techniques de pointe. Nous sommes fiers d'être le premier centre en Floride à bénéficier du programme EOSone", a déclaré le Dr Jeffrey Cantor, Chirurgien spécialiste du rachis, Fondateur et Directeur Médical, Ultrasons & Technologies Avancées au Cantor Spine Institute.

Le programme EOSone permet aux cabinets privés d'accéder à la technologie EOS en intégrant l'ensemble des solutions orthopédiques d'EOS dans une offre conçue spécifiquement pour les établissements privés qui ne nécessite pas de mise de fond initiale de leur part. Doté d'un modèle de financement simplifié avec une option de paiement à l'examen, le programme EOSone offre des avantages distinctifs aux centres privés et permet une meilleure expérience patient et une efficacité opérationnelle optimale dans les soins cliniques de routine.

A PROPOS DE CANTOR SPINE INSTITUTE

Cantor Spine Institute est un centre médical de renom situé au sud de la Floride, spécialisé dans une approche holistique de la prise en charge des pathologies de la colonne vertébrale grâce à une chirurgie mini invasive, des technologies de pointe, de la recherche et de l'analyse méthodiques et un accompagnement patient exceptionnel. Grâce à la vision novatrice du Dr Jeffrey Cantor, le Cantor Spine Institute s'engage pour la préservation de la qualité de vie avec des solutions pérennes et efficaces pour les patients souffrant de problèmes de dos.

https://cantorspine.com//

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale.

EOS imaging vise une opportunité de marché mondial annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 300 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'examens de patients par an. Au cours de l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 35,4 M€ EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes.

Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging a été choisi pour faire partie du nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 sociétés françaises cotées sur Euronext et Alternext à Paris.

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

