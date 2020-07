EOS IMAGING : ANNONCE UNE FORTE CROISSANCE DE SES REVENUS AU PREMIER SEMESTRE 2020

Regulatory News:

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier des solutions d’imagerie 2D / 3D et de données pour l’orthopédie, annonce son chiffre d’affaires consolidé non audité pour le 1er semestre 2020 clos au 30 juin 2020.

FAITS MARQUANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020

11,0 M€ de chiffre d’affaires (+84%) généré au cours du premier semestre 2020 4,8 M€ de chiffre d’affaires provenant de la facturation de 12 systèmes , dont 10 au T2 2020, par rapport à 0,8 M€ au S1 2019 (qui avait été marqué par la mise en place d'un nouveau cycle commercial) 1 6,2 M€ de revenus récurrents , en croissance de +19% par rapport au S1 2019, grâce à la croissance continue de la maintenance (+24%)

5,0 M€ de commandes d’équipements enregistrées au S1 2020, contre 12,8 millions d'euros au S1 2019, un repli lié à la crise du COVID-19

De nouvelles recommandations publiées récemment pour le traitement de la scoliose idiopathique de l'adolescent (SIA)[2] soutiennent les solutions EOS

Mike Lobinsky, Directeur Général d’EOS imaging, commente : « Le premier semestre 2020 a été marqué par l'épidémie du COVID-19, qui a impacté temporairement la dynamique commerciale de la Société. Néanmoins, nous nous réjouissons du redémarrage des installations de systèmes au deuxième trimestre et du fort intérêt pour notre système EOSedge qui représente 86% des commandes semestrielles dans les pays où il est commercialisé. La croissance des revenus de maintenance alimente notre activité récurrente que nous continuons de développer. Enfin, notre pipeline de ventes a continué de croître et de se développer au cours du premier semestre 2020, dont les bénéfices sont attendus dans les trimestres à venir. Nous restons optimistes sur la capacité d’EOS à accélérer sa croissance, une fois la crise sanitaire passée. »

Les commandes trimestrielles d’équipements sont temporairement impactées par le COVID-19, mais le nouveau système EOSedge TM , suscite l’intérêt des clients Au deuxième trimestre 2020, EOS imaging a enregistré 4 commandes d'équipements, dont 2 EOSedge, pour un total de 2,0 millions d'euros, contre 15 commandes au deuxième trimestre 2019. Ceci est une conséquence directe de la pandémie du COVID-19, les commandes d'équipements ayant été ralenties par l'accès restreint des commerciaux aux hôpitaux, et par le report des décisions d'investissement des clients d'EOS. Au cours du premier semestre 2020, EOS imaging a enregistré un total de 10 commandes d'équipement pour une valeur totale de 5,0 millions d'euros. En comparaison, 30 commandes, pour une valeur totale de 12,8 millions d'euros, avaient été enregistrées en 2019. L'augmentation significative du prix de vente moyen est due à la nouvelle plateforme, EOSedge, qui a représenté 60% des commandes totales du premier semestre 2020 et 86% des commandes dans les pays où EOSedge est commercialisé. Le carnet de commandes s'élevait à 13,7 millions d'euros à la fin du premier semestre, contre 14,4 millions d'euros à la fin du mois de décembre 2019.



La reprise des installations au cours de la seconde moitié du deuxième trimestre et les revenus récurrents de maintenance ont soutenu l'augmentation des revenus trimestriels par rapport à la base 2019 Les revenus du T2 2020 ont fortement augmenté et ont atteint 7,3 M€ 2 contre 3,4 M€ au T2 2019. Ils sont composés de : 4,1 millions d'euros de ventes d'équipements résultant de : o 5,0 millions d'euros provenant de la livraison de 10 systèmes, contre 0,7 million d'euros au deuxième trimestre 2019 où seuls 2 systèmes avaient été livrés. Bien que la base de revenus de 2019 ne soit pas comparable, car elle avait été affectée par la transition vers le nouveau cycle commercial, le niveau d'activité de livraison du T2 2020 a été proche de celui de l'année dernière, grâce au rebond des installations après la levée du confinement. -0,9 million d'euros de provisions sur des créances anciennes. 3,2 millions d'euros de revenus récurrents, soit une hausse de +18% résultant de : une augmentation de +24% (+0,6 million d’euros) des revenus de maintenance qui bénéficient de l'expansion continue de la base installée. une baisse de 46% des revenus de consommables et services orthopédiques (-0,1 million d'euros) en raison de la diminution temporaire des chirurgies non urgentes pendant la pandémie. Au total, les revenus du premier semestre 2020 se sont élevés à 11,0 millions d'euros. Les ventes d'équipements se sont élevées à 4,8 millions d'euros, dont 5,7 millions d'euros provenant de la vente de 12 systèmes et -0,9 million d’euros de provisions sur des créances anciennes. Les revenus récurrents ont atteint 6,2 millions d'euros, soit une croissance de 19% par rapport à l'année dernière.



Adoption croissante d'EOSedge et faits marquants Le premier semestre 2020 a confirmé l'intérêt des clients pour la nouvelle plateforme innovante d'imagerie d'EOS, puisque 6 commandes d'équipements sur 10 ont été passées pour EOSedge. Depuis son lancement en décembre 2019, EOSedge a été très bien accueilli par la communauté médicale, ce qui laisse présager de solides perspectives de développement. En Amérique du Nord, les installations repartent à l'échelle nationale, dans les hôpitaux, les centres universitaires et les cliniques privées d'orthopédie. En Europe, EOS imaging a poursuivi son expansion, malgré la pandémie du Covid-19, en installant la nouvelle plateforme EOSedge dans plusieurs sites de référence en France (Bordeaux, Ajaccio) ainsi qu’en Allemagne (Hambourg), au sein du célèbre réseau de santé Asklepios. La base installée d'EOS s'est également développée en Europe de l'Est et en France. Dans la région Asie-Pacifique, EOS imaging a maintenu sa dynamique en élargissant sa base installée en Australie, en Inde, en Corée du Sud et à Singapour, tout en prenant de nouvelles commandes, dont des commandes d’EOSedge en Australie.



De nouvelles recommandations publiées récemment pour le traitement de la scoliose idiopathique de l'adolescent (SIA) 2 soutiennent les solutions EOS Un consensus récemment publié dans le Spine Deformity Journal par trente-huit principaux chirurgiens orthopédiques, physiatres, orthésistes, kinésithérapeutes et chercheurs de sept pays recommande l'utilisation de la radiographie biplanaire à faible dose pour le suivi des patients atteints de SIA traités par corsets de la colonne vertébrale. Le traitement orthopédique par corset est un traitement conservatif pour prévenir la progression de la courbure rachidienne chez les patients scoliotiques.



Prises de commandes et chiffre d’affaires du 2ème trimestre et 1er semestre 2020 par lignes de produits

Commandes d’équipements Non audité / Y inclus effets de change3 / millions d’euros Au 30 juin T2 2020 T2 2019 S1 2020 S1 2019 Prises de commandes reçues (période) 2,00 6,57 4,97 12,82 Carnet de commandes (fin de période) 13,69 12,05 13,69 12,05

Chiffre d’affaires Non audité / Y inclus effets de change / millions d’euros Au 30 juin T2 2020 T2 2019 S1 2020 S1 2019 Equipements 4,09 0,72 4,81 0,77 Maintenance 3,04 2,45 5,76 4,66 Consommables et services associés 0,14 0,26 0,47 0,57 Chiffre d’affaires total 7,27 3,42 11,04 6,00

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre et 1er semestre 2020 par régions

Chiffre d’affaires Non audité / Y inclus effets de change / millions d’euros Au 30 juin T2 2020 T2 2019 S1 2020 S1 2019 Europe Moyen-Orient 2,09 1,66 3,81 2,92 Asie Pacifique 1,39 0,18 2,04 0,35 Amérique du Nord 3,77 1,58 5,17 2,74 Amérique Latine 0,01 0,00 0,02 0,00 Chiffre d’affaires total 7,27 3,42 11,04 6,00

30 juin 2020 : trésorerie de 9,9 millions d'euros

À fin juin 2020, la position de trésorerie d'EOS imaging s'élevait à 9,9 millions d'euros3, contre 8,2 millions d'euros au 31 décembre 2020. L'augmentation de la trésorerie est soutenue par les revenus récurrents de maintenance, à la reprise de l'activité d'installation après le confinement, aux programmes de soutien gouvernementaux et aux mesures de réduction des coûts mises en œuvre par la Direction d'EOS.

COVID-19 : mise à jour et perspectives

Comme pour de nombreuses entreprises, la pandémie du COVID a eu un impact sur l’activité d’EOS au cours du premier semestre 2020. Pendant cette période, l'équipe de management d'EOS a surveillé l’évolution de la situation et a pris les décisions adaptées pour assurer la sécurité de ses employés et de ses clients tout en continuant à répondre aux besoins des hôpitaux et des professionnels de santé. EOS a mis en œuvre un plan de réduction des coûts au cours du premier semestre, qui se poursuit au second semestre, réduisant efficacement les dépenses et contribuant à améliorer la situation de trésorerie à fin juin. La Société a également bénéficié des plans du gouvernement destinés à apporter un soutien pendant la pandémie.

Les équipes de vente et de marketing d'EOS restent par ailleurs actives en organisant des démonstrations à distance et en participant à des salons professionnels virtuels. Ces actions permettent de continuer à renforcer le pipeline commercial. La Société a commencé à voir certains marchés s'ouvrir à la fin du deuxième trimestre et reste optimiste quant à la reprise, une fois que la situation se sera normalisée.

Prochain communiqué de presse financier : résultats semestriels le 23 septembre 2020

A PROPOS D’EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d’un million d’examens de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 165 personnes. Pour plus d’informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

1 Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients et permettre la réduction de son besoin en fond de roulement, EOS imaging a procédé à un changement de son cycle commercial au cours du premier trimestre 2019, en organisant la livraison de ses équipements au démarrage de la phase d’installation, et non plus à la réception de la commande. Par conséquent : (i) les nouvelles commandes reçues viennent progressivement constituer un carnet de commandes, (ii) le chiffre d’affaires est enregistré au rythme des livraisons des équipements, la livraison intervenant en moyenne 3 à 12 mois après la commande. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 a ainsi été impacté par cette phase de transition. Cette évolution entraîne une amélioration de la gestion de la production et de la logistique et contribue à réduire les besoins en fonds de roulement.

2 Roye, B.D., Simhon, M.E., Matsumoto, H. et al. Establishing consensus on the best practice guidelines for the use of bracing in adolescent idiopathic scoliosis. Spine Deform (2020). https://doi.org/10.1007/s43390-020-00060-1

3 Y compris un impact de change de 0,05 million d'euros

4 Chiffres non audités

