EOS IMAGING : Fosun Pharmaceutical prend 13,2% du capital

Dans le cadre de la montée au capital de Fosun Pharmaceutical, EOS imaging a décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant d'environ 15 millions d'euros, par émission de 3,4 millions actions pour un prix de souscription de 4,37 euros chacune entièrement dédiée au géant chinois. Fosun Pharma, à travers Fosun Pharmaceutical détiendra environ 13,2% du capital et des droits de vote du fournisseur français de solution d'imagerie médicale et deviendra à ce titre le premier actionnaire de ce dernier.Marie Meynadier, directrice générale d'EOS imaging, a déclaré : "Nous nous réjouissons de l'entrée de Fosun au capital d'EOS imaging. Elle vient compléter notre base historique forte en Europe et le renforcement significatif de notre présence sur le marché nord-américain initié mi-2017, et s'inscrit dans une stratégie globale de développement de la présence de la société sur ses trois marchés les plus significatifs."A titre d'exemple, un actionnaire qui détenait 1% du capital avant la réalisation de l'opération en détiendra 0,87% après.