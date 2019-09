EOS IMAGING : ça ira mieux demain

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EOS Imaging chute de plus de 5% à 1,082 euro, pénalisé par des résultats semestriels dégradés, comme prévu. La perte nette s'est ainsi creusée, passant de 5,84 millions à 9,97 millions en un an. Cette contre-performance s'explique par le changement du cycle commercial opéré par la société pour mieux répondre aux attentes de ses clients. En effet, la vente d'équipements, qui était auparavant effective au moment de la commande, est aujourd'hui réalisée au moment de la livraison/installation, soit en moyenne 3 à 12 mois après la commande.Les machines EOS étaient alors livrées peu de temps après la commande, puis stockées chez le client, le temps que les conditions requises pour l'installation soient réunies.C'est ce qui a conduit les clients d'EOS à demander un changement de cycle commercial, car l'impact sur les cash-flows est nul.En conséquence, le chiffre d'affaires a plongé au premier semestre, passant en un an de 17,54 à 6 millions.Au 30 juin 2019, la trésorerie nette d'EOS imaging s'élève à 8,7 millions d'euros, contre 19,7 millions d'euros au 31 décembre 2018. Le spécialiste des solutions d'imagerie en 2D et 3D pour l'orthopédie précise qu'elle couvre ses besoins courants de financement au moins pour les 12 prochains mois, grâce notamment à la réduction attendue du besoin en fonds de roulement.Contre la tendance, Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation d'Accumuler et son objectif de cours de 2 euros sur le titre.Le broker estime que le changement de cycle commercial bénéfique pour EOS pour trois raisons. Il permet en premier lieu une production plus flexible, avec moins de risque de surproduction ou sous-production. Il permet également une réduction du besoin en fonds de roulement dû à la diminution des créances clients, qui va permettre à EOS de financer certains besoins de financement. Enfin, ce changement répond aux besoins des clients.