EOS IMAGING : chute après un exercice 2018 décevant

EOS imaging chute de près de 11% à 3 euros, pénalisé par la publication d'un chiffre d'affaires jugé décevant. La medtech spécialisée dans l'imagerie médicale a accusé une baisse de 5% à 35,3 millions d'euros de son chiffre d'affaires 2018. En organique, le repli atteint 3%. Cette performance est nettement inférieure aux attentes de Gilbert Dupont qui tablait sur une hausse, à données courantes, de 3,9%. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'est replié de 19% à 9,8 millions alors que le broker visait +5,7%.Comme au deuxième et au troisième trimestre, la société justifie sa contre-performance par le report de plusieurs ventes. Le nombre de systèmes vendus atteint 64 unités vs 77 en 2017 alors que l'analyste attendait 72, dont une grande partie en fin d'année. Au cours du dernier trimestre, EOS imaging a vendu 18 équipements. Le courtier escomptait 26 ventes.Le groupe a pâti d'une chute de 50% des ventes sur la région Asie Pacifique au dernier trimestre à la suite d'un changement de distributeur. Résultat, sur l'année, le chiffre d'affaires dans la région n'a progressé que de 12%.Dans sa note, Gilbert Dupont rappelle qu'EOS a pendant longtemps été l'une de ses valeurs favorites sur le segment des MedTechs Start-up. Cependant, les dernières publications ont été décevantes malgré la promesse d'un rattrapage sur le second semestre. Le troisième trimestre et le deuxième étaient ressortis significativement sous son attente du fait de reports de commandes sur les principaux marchés européens.Le manque de visibilité sur une réaccélération durable, au-delà du simple rattrapage sur un trimestre, pousse le bureau d'études à revoir son conseil et à adopter une attitude plus prudente. L'intermédiaire a ajusté en baisse ses estimations ainsi que son objectif de cours de 5,1 à 3 euros et son opinion d'Acheter à Alléger.Alors qu'il attendait le breakeven pour 2019, c'est-à-dire le moment où le groupe ne perd plus d'argent, celui-ci ne sera pas atteint avant 2021.