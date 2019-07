EOS IMAGING en repli malgré la reprise des ventes au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EOS Imaging abandonne 0,9% à 1,11 euro après avoir atteint plus tôt dans la journée un plus bas record de 1,016 euro. Les investisseurs sanctionnent la chute des ventes du spécialiste des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie au deuxième trimestre. Pourtant ce repli s'explique par la modification de ses contrats commerciaux et de son cycle de vente pour répondre aux attentes de ses clients.Avec un décalage de 3 à 12 mois entre les commandes d'équipements et les installations, l'alignement de la livraison, de l'installation et de la facturation des équipements aura un impact sur les revenus en 2019, rappelle la société.Selon elle, cette modification créera cependant de meilleures conditions pour le développement commercial et la gestion de trésorerie.EOS Imaging a réalisé au deuxième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 3,42 millions d'euros, dont 0,72 million de ventes d'équipements, correspondant à deux unités parmi les commandes 2019. Sur un an, ce chiffre d'affaires chute de 43%.En regardant un indicateur comparable de performance, la somme du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2019 et de la variation de la valeur du carnet de commandes d'équipements, atteint 9,28 millions contre 8 millions au deuxième trimestre 2018, soit une progression de +16%, grâce aux ventes réalisées en Amérique du Nord (+57%) et en Europe (+32%), compensant un retrait dans la zone Asie-Pacifique (-60%).Le chiffre d'affaires total du premier semestre 2019 s'élève à 6 millions dont 0,77 million de chiffre d'affaires d'équipements, venant principalement de deux unités au deuxième trimestre.Sur le semestre, EOS imaging affiche ainsi une reprise positive sur deux marchés majeurs, notamment en Amérique du Nord : le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 avec l'ajout de la variation du carnet de commandes d'équipements atteint 18,05 millions contre 17,54 millions au premier semestre 2018.Cette augmentation globale de +3% est portée par une croissance de +26% en Amérique du Nord, +16% en Europe et contrebalancée par une variation de -52% en Asie-Pacifique.