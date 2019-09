EOS IMAGING : forte dégradation des comptes au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EOS Imaging a présenté des comptes dégradés en raison de la forte baisse de son activité. La perte nette du spécialiste des solutions d’imagerie en 2D et 3D pour l'orthopédie pour le premier semestre 2019 s’élève à 9,70 millions d’euros, contre - 5,84 millions d’euros au premier semestre 2018. La perte opérationnelle a atteint 9,07 millions d’euros, à comparer avec -2,79 millions d’euros au premier semestre 2018. Le chiffre d’affaires est tombé à 6 millions d’euros versus 17,54 au premier semestre 2018.EOS imaging a indiqué avoir procédé à un changement de son cycle commercial au cours du premier trimestre 2019, en organisant la livraison de ses équipements au démarrage de la phase d'installation, et non plus à la réception de la commande.Ce changement a créé une période de transition pendant laquelle les nouvelles commandes reçues viennent progressivement constituer un carnet de commandes et le chiffre d'affaires est enregistré au rythme des livraisons des équipements ; la livraison intervenant en moyenne 3 à 12 mois après la commande.Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 est ainsi impacté par cette phase de transition. "Pour autant, ce changement de modèle commercial permettra une amélioration notable de la gestion de la production et de la logistique ainsi qu'une réduction nécessaire du besoin en fonds de roulement", a souligné EOS.Au 30 juin 2019, la trésorerie nette d'EOS imaging s'élève à 8,7 millions d'euros, contre 19,7 millions d'euros au 31 décembre 2018. Le spécialiste des solutions d'imagerie en 2D et 3D pour l'orthopédie précise qu'elle couvre ses besoins courants de financement au moins pour les 12 prochains mois, grâce notamment à la réduction attendue du besoin en fonds de roulement.