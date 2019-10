EOS IMAGING : franchit une nouvelle étape stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EOS imaging a annoncé les premiers cas patients ayant bénéficié d'une planification chirurgicale réalisée avec son logiciel hipEOS 3.0 et transférée en per-opératoire au système de navigation Intellijoint HIP d'Intellijoint Surgical qui permet un guidage du geste chirurgical par des mesures de positionnement des implants réalisées en temps réel. La combinaison des deux outils permet d'optimiser les résultats chirurgicaux dans l'arthroplastie totale de la hanche, a indiqué le fournisseur de solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie.Les premières interventions ont été réalisées par le Docteur Peter K. Sculco, chirurgien orthopédiste à l'hôpital HSS (Hospital for Special Surgery) de New York et consultant d'EOS imaging et d'Intellijoint Surgical. HSS est le plus grand centre médical universitaire au monde dédié aux pathologies musculo-squelettiques. Pour la dixième année consécutive, il est en tête du classement de l'U.S. News & World Report (2019-2020) en orthopédie.