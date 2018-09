EOS IMAGING : hausse de la marge brute au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre 2018, EOS Imaging a creusé sa perte nette mais amélioré sa marge brute. Le fournisseur de solution d'imagerie médicale innovante a accusé une perte nette de 5,8 millions d’euros, contre une perte nette de 3,7 millions au premier semestre 2017. Cette détérioration s'explique par un bond des charges financières lié au remboursement anticipé de l’emprunt. La perte opérationnelle s’est établie à 2,8 millions, contre 2,7 millions un an plus tôt, reflétant l’impact positif de l’amélioration de la marge brute compensée par la hausse des charges opérationnelles.La marge brute progresse à 8,8 millions d'euros, soit une progression de 19%, et représente désormais 50,3% du chiffre d'affaires contre 45,1% sur la même période en 2017.Cette évolution positive résulte essentiellement de la hausse du prix de vente moyen des équipements, d'une solide contribution Amérique du Nord au mix géographique, et de la baisse des coûts industriels.Le chiffre d'affaires a atteint 17,5 millions d'euros, en hausse de 11% à taux de change constant, soit 7% en incluant les effets de change.Cette hausse résulte d'une dynamique positive sur les régions Asie-Pacifique et Amérique du Nord, partiellement compensée par des ventes différées en Europe-Moyen-Orient-Afrique.