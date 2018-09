EOS IMAGING : installe un premier système EOS au Mexique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EOS imaging a annoncé la première installation d'un système EOS au Mexique, premier marché d'Amérique Centrale, dans un hôpital du réseau Shriners pour la pédiatrie situé à Mexico. " L'Hôpital Shriners pour enfants à Mexico est reconnu pour l'excellence de ses soins, la modernité de ses équipements et la qualification de son personnel médical. Nous sommes fiers d'apporter la technologie EOS à notre établissement et d'améliorer nos soins orthopédiques grâce aux examens 2D et 3D du corps entier en position debout " a déclaré Dr. Mariano Gonzalez Lugo, directeur général de l'hôpital." En outre, le système EOS fournit des images avec une dose de radiation significativement plus basse que les équipements de radiologie standard. Nos jeunes patients méritent l'imagerie la plus sûre qui soit, et cette installation constitue une étape importante dans ce sens "La première implantation historique de l'hôpital Shriners pour enfants à Mexico date de 1945. Aujourd'hui, l'hôpital dispose de 80 lits et de 4 salles d'opération pour prendre en charge les patients jusqu'à l'âge de 18 ans en orthopédie pédiatrique générale, notamment pour les chirurgies des membres supérieurs et inférieurs, les chirurgies du rachis et les chirurgies d'allongement et de correction osseuse." Nous félicitons et remercions les hôpitaux Shriners pour leur engagement envers une imagerie peu irradiante et de qualité", a déclaré Marie Meynadier, directrice générale. "Cette première installation dans la ville de Mexico, qui compte 12 millions d'habitants, est une étape importante pour rendre accessible nos solutions aux patients et personnels soignants d'Amérique centrale "