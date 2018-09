EOS IMAGING : le second semestre s'annonce meilleur que le premier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Retour sur terre pour EOS Imaging. Le titre, qui avait bondi de 12,5% mardi grâce la décision de Portzamparc d'entamer sa couverture avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 7,85 euros, abandonne près de 4% à 4,03 euros. Les investisseurs ont pris prétexte de la publication de résultats semestriels conformes aux attentes pour prendre une partie de leurs bénéfices.Créé en 1989 par le prix Nobel de Physique Georges Charpak et introduit en Bourse en 2012, le fournisseur de solution d'imagerie médicale innovante a creusé sa perte nette mais amélioré sa marge brute au premier semestre 2018.La perte nette est ressortie à 5,8 millions d'euros, contre une perte nette de 3,7 millions au premier semestre 2017. Cette détérioration s'explique par un bond des charges financières lié au remboursement anticipé de l'emprunt. A ce titre, elle n'inquiète pas Gilbert Dupont.La perte opérationnelle s'est établie à 2,8 millions, contre 2,7 millions un an plus tôt, reflétant l'impact positif de l'amélioration de la marge brute.Cette dernière a progressé de 19% à 8,8 millions d'euros pour représenter 50,3% du chiffre d'affaires contre 45,1% sur la même période en 2017.Cette évolution positive résulte essentiellement de la hausse du prix de vente moyen des équipements, d'une solide contribution Amérique du Nord au mix géographique, et de la baisse des coûts industriels.Le chiffre d'affaires a atteint 17,5 millions d'euros, en hausse de 11% à taux de change constant, soit 7% en incluant les effets de change.Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 6,1 euros sur EOS Imaging après la publication de résultats semestriels en ligne avec ses attentes.Le broker anticipe une amélioration sensible des performances opérationnelles sur la seconde partie de l'année grâce à une réaccélération de la dynamique des ventes en fin d'année (après un deuxième trimestre 2018 plutôt décevant).Les performances opérationnelles devraient également être soutenues par une bonne maîtrise des charges, précise le courtier.Dans ce cadre, conclut-il, le second semestre devrait afficher un résultat opérationnel proche de l'équilibre.