EOS IMAGING : présentera la solution d'imagerie EOS à Los Angeles

EOS imaging, pionnier de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D, présentera la solution d'imagerie EOS et plus particulièrement spineEOS, logiciel de planification 3D en ligne, pendant le 33ème Congrès de la NASS. Le congrès, qui aura lieu du 26 au 29 septembre 2018 à Los Angeles en Californie, est un rendez-vous incontournable et international qui réunit chaque année les chirurgiens du rachis et les fabricants de solutions pour les traitements rachidiens.