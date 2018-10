EOS IMAGING : repli des ventes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours du troisième trimestre 2018, EOS Imagin a généré un chiffre d’affaires de 7,96 millions d’euros, en baisse de 6% (4% hors effets de change) et a réalisé la vente de 12 systèmes EOS, contre 17 l’année précédente. Les ventes d’équipements s’établissent à 5,5 millions d’euros, en repli de 19%. Les revenus récurrents, en croissance de 44% sur le trimestre à 2,5 millions d’euros, représentent 31% des ventes totales contre 20% sur la même période l’année précédente. Sont inclus 2,3 millions d’euros de ventes de contrats de maintenance.Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, EOS imaging a réalisé un chiffre d'affaires de 25,5 millions d'euros, en progression de 2% (+5%), hors effets de change.46 équipements EOS ont été vendus depuis le début de l'année (contre 51 lors de la même période en 2017), avec un solide prix de vente moyen.Le chiffre d'affaires des ventes d'équipements s'est élevé à 19,1 millions d'euros, à comparer à 19,9 millions d'euros sur la même période 2017.L'augmentation continue de la base installée de systèmes EOS sous contrat conduit à une progression de 27% du chiffre d'affaires récurrent à 6,4 millions d'euros, incluant 5,8 millions d'euros de ventes de contrats de maintenance (+34%) et 0,7 million d'euros de ventes de consommables et services.La croissance du chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de l'exercice 2018 a été portée par une dynamique commerciale très positive en Amérique du Nord et sur la région Asie Pacifique.Ces bons résultats ont été néanmoins partiellement compensés par des reports de ventes en Europe où le chiffre d'affaires est en repli de -29%, essentiellement du fait de la baisse observée sur les trois principaux marchés de la société (France, Royaume-Uni et Allemagne).Plusieurs ventes d'équipements ont en effet été reportées et devraient contribuer fortement au rattrapage des ventes attendu au 4ème trimestre.