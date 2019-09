EOS Imaging : LES IMAGES ET LES MODELES 3D D'EOS PRESENTS DANS PLUS DE 35 COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES LORS DE LA 54EME CONFERENCE ANNUELLE DE LA SOCIETE DE RECHERCHE SUR LA SCOLIOSE (SRS)

Le Harms Study Group est ravi de son partenariat historique avec EOS imaging, qui lui permet de faire progresser la compréhension de la déformation tridimensionnelle de la scoliose. Les chirurgiens membres du HSG cherchent à répondre à d'importantes questions cliniques en utilisant les données 3D issues des solutions orthopédiques avancées que sont les services de modélisation et de planification chirurgicale 3D proposés par EOS imaging. Cette collaboration a permis au Harms Study Group de réaliser jusqu'ici plus de 20 présentations scientifiques annuelles et 7 publications dans des revues scientifiques à comité de lecture. Lors de la Conférence SRS, le Dr Stephen George, chirurgien orthopédique spécialisé dans le rachis au Nickaus Children's Hospital en Floride, fera une présentation sur l'utilisation des mesures 3D segmentaires dans la compréhension de l'alignement de la charnière

Paris, le 17 septembre 2019 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI- Eligible PEA - PME), pionnier des solutions d'imagerie 2D/3D et des données pour l'orthopédie, témoigne aujourd'hui du rôle essentiel joué par les images EOS et les modèles 3D fournis par ses solutions orthopédiques avancées dans les pathologies du rachis déformatif. En effet, plus de 35 communications montreront l'importance des informations fournies par EOS dans la prise en charge de la scoliose, l'évaluation de l'alignement sagittal et la planification des chirurgies du rachis lors de la 54ème Conférence Annuelle de la Société de Recherche sur la Scoliose (SRS), qui se tiendra du 18 au 21 septembre à Montréal au Canada.

