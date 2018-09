EOS Imaging : perte nette creusée au 1er semestre

14/09/2018 | 14:25

EOS Imaging affiche une perte nette au premier semestre 2018 de -5,8 millions d'euros, contre -3,7 millions d'euros un an auparavant, et une perte opérationnelle de -2,8 millions, contre -2,7 millions d'euros au 30 juin 2017.



Le groupe d'imagerie médicale a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 millions d'euros, en hausse de 11% à taux de change constant, soit 7% en incluant les effets de change. Il a vendu 34 systèmes EOS, en ligne avec le premier semestre 2017.



La marge brute représente désormais 50,3% du CA contre 45,1% sur la même période en 2017, essentiellement avec la hausse du prix de vente moyen des équipements, une solide contribution Amérique du Nord au mix géographique, et la baisse des coûts industriels.



