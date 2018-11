EOS Imaging : présentation d'EOS au congrès de l'AAHKS

02/11/2018 | 07:26

EOS imaging annonce qu'il présentera sa solution EOS lors du congrès de l'Association Américaine des chirurgiens de la hanche et du genou (AAHKS) qui se tiendra à Dallas, du 1er au 4 novembre, la deuxième plus grande conférence dédiée à la reconstruction articulaire.



Le docteur David Mayman, de l'Hospital for Special Surgery (HSS) de New York reviendra ainsi sur l'importance des examens fonctionnels EOS en position debout et assise afin d'élaborer une planification personnalisée basée sur l'anatomie spécifique à chaque patient.



'La solution EOS devient un standard de soins dans le traitement des pathologies de la hanche et nous sommes très fiers de pouvoir offrir de nouvelles perspectives pour améliorer leur prise en charge chirurgicale', commente la directrice générale Marie Meynadier.



