EOS Imaging : un bureau d'études réveille le titre

11/09/2018 | 11:37

L'action EOS Imaging décollait de plus de 13% ce matin à la Bourse de Paris, et tenait de ce fait la tête du SRD alors qu'un bureau d'études, Portzamparc, est passé à l'achat sur le titre en visant rien de moins que 7,85 euros.



Selon les spécialistes, la 'medtech' d'imagerie médicale, introduite en 2012, a atteint la fin de son premier cycle boursier caractérisé par d'importants besoins de financement. Après l'arrivée au tour de table du chinois Fosun, un bon point pour le marché asiatique, le bilan est jugé 'solide', et la taille critique est désormais atteinte.



Bref, les ventes d'EOS Imaging devraient doubler en trois ans, permettant à l'excédent brut d'exploitation de passer dans le vert lors de l'exercice 2019.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.