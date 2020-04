EOS imaging : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2019

Regulatory News:

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Éligible PEA - PME), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Le rapport financier annuel de la Société comprend notamment :

La déclaration de la personne responsable ;

Le rapport de gestion ;

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Les comptes consolidés ;

Les comptes annuels de la Société ;

Les rapports des commissaires aux comptes ;

L’information relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la Société, dans l’onglet « Investisseurs » rubrique « Documentation » : https://www.eos-imaging.fr/fr/investisseurs/documentation

