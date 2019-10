EOS imaging PRÉSENTE SES SOLUTIONS POUR LE RACHIS

LORS DU CONGRÈS EUROSPINE 2019

Le Professeur Jean-Charles Le Huec anime une session

« Meet-the-Expert » sur le stand EOS n°33A

Paris, le 16 octobre 2019 - EOS imaging (Euronext, FR01119191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, présente ses solutions pour la prise en charge des pathologies de la colonne vertébrale, notamment le système EOS et la combinaison du logiciel de planification 3D en ligne spineEOS avec la solution EOSlink, au Congrès annuel EUROSPINE 2019, qui se tient du 16 au 18 octobre à Helsinki, en Finlande.

Lors du Congrès, le Professeur Jean-Charles Le Huec, Chirurgien orthopédiste et Chef de service à la Polyclinique de Bordeaux Nord Aquitaine, a présenté « Comment analyser l'équilibre sagittal avant toute arthrodèse : conséquences pratiques » au cours d'une session « Meet the Expert » organisée sur le stand EOS imaging. Le Professeur Le Huec a partagé des résultats basés sur des examens EOS et souligné l'importance des images fonctionnelles corps entier pour l'analyse posturale qui permet d'optimiser le traitement personnalisé du patient.

Nous sommes ravis de présenter lors du congrès Eurospine notre approche unique dans le planning thérapeutique personnalisé visant un alignement sagittal optimal. Nos solutions innovantes permettent aux chirurgiens de planifier leur geste avec précision, puis de transférer et d'utiliser ces données au bloc opératoire. Nos solutions sont également des outils d'information et d'engagement du patient. Il est gratifiant de constater que nos solutions innovantes d'imagerie pour la colonne vertébrale sont reconnues comme standard de soins par un nombre croissant d'acteurs. Nous prévoyons une adoption croissante de nos solutions, car de plus en plus de médecins veulent mettre en place des traitements personnalisés dans les pathologies du rachis afin d'améliorer le traitement et les résultats pour les patients » conclut Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale.

EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 300 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'examens de patients par an. Au cours de l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 35,4 M€ EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging a été choisi pour faire partie du nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 sociétés françaises cotées sur Euronext et Alternext à Paris.