EOS imaging PRESENTERA SES SOLUTIONS INNOVANTES

POUR LE RACHIS LORS DU 34e CONGRÈS

DE LA NORTH AMERICAN SPINE SOCIETY (NASS)

Les dernières innovations d'EOS imaging dans la prise en charge des pathologies du rachis,

notamment un prototype de modélisation 3D automatique seront présentées

sur le stand no 2117.

Paris, 25 septembre 2019 - EOS imaging (Euronext, FR01119191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, présentera ses solutions orthopédiques avancées pour le traitement de la colonne vertébrale, notamment spineEOS, EOSlink™ et un prototype de modélisation 3D automatique, avec un accent particulier sur l'approche personnalisée au patient, lors du 34e Congrès du Congrès de la North American Spine Society (NASS), qui se tiendra du 25 au 28 septembre à Chicago, aux États-Unis.

La Société présentera, sur le stand n°2117, les bénéfices de la prise en charge personnalisée des pathologies du rachis grâce à sa suite de produits et plus particulièrement le logiciel de planification en ligne spineEOS qui permet de visualiser en 3D l'état pré-opératoire du rachis et sa correction optimale à atteindre suivant les recommandations de la littérature scientifique. En effet, spineEOS permet aux chirurgiens d'optimiser leur stratégie opératoire par la simulation des ostéotomies à pratiquer, l'insertion de cages inter-somatiques et le calcul 3D de la longueur, largeur et forme des tiges rachidiennes à insérer. Le logiciel utilise l'imagerie EOS 2D / 3D du corps entier en position debout pour planifier l'alignement frontal et sagittal, en utilisant des valeurs de référence chez l'adulte et l'enfant, prenant en compte les mécanismes compensatoires du bassin et du genou avec calcul automatique des paramètres 3D post-opératoires. Les données de planification pré-opératoires fournies par spineEOS sont maintenant transférables aux solutions chirurgicales per-opératoires grâce à EOSlink, lancé en avril 2019.

EOS imaging dévoilera également un prototype de sa nouvelle application de modélisation 3D automatique exploitant l'intelligence artificielle, et plus spécifiquement des algorithmes d'apprentissage profond (deep learning), pour générer, de manière automatique, les modèles 3D de la colonne vertébrale en position debout à partir des images biplan basse dose EOS.

Nous sommes très heureux de présenter notre portefeuille de solutions innovantes à l'occasion de l'un des principaux congrès de l'année consacrés au rachis. Nous continuons à développer notre offre pour favoriser l'adoption croissante par les médecins de notre système d'imagerie basse dose et de nos solutions orthopédiques avancées pour la prise en charge des pathologies du rachis », déclare Mike Lobinsky , Directeur Général d'EOS imaging.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de

