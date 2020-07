EOS imaging : Première installation du système EOSedge™ en Allemagne

La clinique Asklepios St Georg à Hambourg est le premier site allemand à permettre à ses patients de bénéficier d’examens avec EOSedge

EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), EOS imaging, leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce le premier examen de patient en Allemagne sur sa nouvelle plateforme EOSedge™ à la clinique Asklepios St Georg à Hambourg.

Après la France et le Canada, EOSedge™ s’implante sur le marché allemand. La clinique Asklepios St Georg à Hambourg s’est en effet dotée de ce nouveau système de radiologie. Centre hospitalier universitaire de renom, l’établissement est reconnu pour la qualité de ses soins et une prise en charge des patients grâce à des thérapies innovantes. Multidisciplinaire et avant-gardiste, l’équipe médicale délivre une médecine personnalisée, de haute précision.

« Depuis son lancement au Congrès du RSNA à Chicago l’année dernière, nous étions impatients de pouvoir travailler avec EOSedge™. C’est une innovation majeure dans le domaine de l’imagerie musculosquelettique qui nous permettra d’améliorer considérablement la prise en charge de nos patients tout au long du parcours de soins grâce aux images haute résolution du corps entier, en position fonctionnelle. De plus, l’exposition aux radiations est considérablement réduite ; Un bénéfice pour les patients qui ont besoin d’examens radiologiques à intervalles réguliers, indispensables au suivi de leur pathologie », explique Sven Nagel, médecin en chef de la chirurgie de la colonne vertébrale et de la scoliose, dans les cliniques Asklepios de St. Georg et de Wandsbek.

Equipé d’un détecteur de haute résolution à comptage de photons, EOSedge permet d’obtenir des images de haute qualité du corps entier facilitant la performance diagnostique. Grâce à la technologie Flex DoseTM, la dose de rayonnement est adaptée en fonction de la morphologie du patient tout au long du balayage, assurant ainsi une exposition minimale aux radiations. Avec une ergonomie repensée, EOSedge présente une cabine ouverte et confortable pouvant accueillir tout type de patients. Les solutions orthopédiques avancées (service de modélisation 3D spécifique au patient, planification chirurgicale en ligne et solution de transfert de données au bloc opératoire via EOSlink) sont toutes intégrées sur la nouvelle plateforme EOSedge.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle installation en Allemagne et très heureux d’avoir étendu notre partenariat au sein du groupe de santé de renom Asklepios. Depuis son lancement en décembre 2019, notre solution remporte un vif succès au sein de la communauté médicale et nous sommes très enthousiastes de poursuivre sur cette dynamique de développement », commente Mike Lobinsky, Directeur Général d’EOS imaging.

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients, à chaque étape du parcours de soin, allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d’un million d’examens de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes.

