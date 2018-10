EOS imaging : hausse de 2% du CA à neuf mois

17/10/2018 | 07:38

EOS imaging annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 25,5 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2018, en progression de 2% par rapport à la même période de 2017, ou 26,3 millions d'euros (+5%), hors effets de change.



Il précise que 46 équipements EOS ont été vendus depuis le début de l'année (contre 51 un an auparavant). Le chiffre d'affaires des ventes d'équipements s'est élevé à 19,1 millions d'euros, à comparer à 19,9 millions sur la même période de 2017.



L'augmentation continue de la base installée de systèmes EOS sous contrat conduit à une hausse de 27% du chiffre d'affaires récurrent à 6,4 millions d'euros, incluant 5,8 millions en contrats de maintenance (+34%) et 0,7 millions en consommables et services.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.