EOS imaging : informe ses actionnaires de la mise à disposition des documents préparatoires et des modalités de participation à l'Assemblée générale Mixte du 30 juin 2020 à 14h30

Regulatory News:

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Éligible PEA - PME), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, informe ses actionnaires que, dans le contexte de l’épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles de délibération des assemblées générales prise par le Gouvernement français en vertu de l’habilitation qui lui a été conférée par la Loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Conseil d’Administration a décidé de tenir l’Assemblée Générale du 30 juin 2020 à 14h30 à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y participer.

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 25 mai 2020.

Les documents ou informations relatifs à l’Assemblée Générale Mixte sont accessibles sur le site Internet d’EOS imaging, étant précisé que le Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et le Texte des résolutions présentées à l’Assemblée Générale Mixte, initialement intégrés dans les chapitres 8 et 10 du Rapport Financier Annuel 2019, ont été modifiés et sont accessibles séparément sur le site Internet d’EOS imaging.

1- Modalités de vote à distance

L’Assemblée Générale devant se tenir à huis clos, la Société invite ainsi ses actionnaires à retourner le formulaire de vote complété d’un pouvoir au Président de l’Assemblée ou d’un vote par correspondance.

Aucune carte d’admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient néanmoins la demande.

- L’actionnaire au nominatif reçoit directement le formulaire unique de vote ou de procuration joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter, signer et renvoyer dans les délais légaux.

- L’actionnaire au porteur devra demander un formulaire unique de vote ou de procuration à son établissement teneur de compte qui se chargera de le transmettre accompagné d’une attestation de participation à Société Générale, et ce au plus tard six jours calendaires avant la date de l’assemblée, soit le 24 juin 2020.

- Les actionnaires ayant déjà demandé une carte d’admission ou une attestation de participation peuvent, afin de pouvoir exprimer leur vote, changer de mode de participation en retournant dans les délais légaux le formulaire de vote complété d’un pouvoir au Président de l'Assemblée ou d’un vote par correspondance.



Pour ce faire, l’actionnaire au nominatif adresse sa nouvelle instruction de vote en utilisant le formulaire unique dûment complété (identifiant de l’actionnaire, nom, prénom, adresse, la mention « Nouvelle instruction – annule et remplace »), daté et signé et joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation, s’il s’agit d’une personne morale, à Société Générale, par message électronique à l’adresse suivante : ag2020.fr@socgen.com



L’actionnaire au porteur devra s’adresser à son teneur de compte, qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction à Société Générale, accompagnée d’une attestation de participation justifiant de sa qualité d’actionnaire.

Toute la documentation relative à l’Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote sont accessibles sur le site Internet de la Société : https://www.eos-imaging.fr/fr/investisseurs/documentation, onglet « Assemblées Générales ».

2- Diffusion audio en direct de l’Assemblée Générale

- Les actionnaires pourront suivre le déroulé de l’Assemblée Générale le 30 juin 2020 à 14h30 qui sera retransmis en webcast audio depuis le 01 70 71 01 59 – Code d’accès : 50550015#

- Accès à la présentation dédiée via le lien: https://www.anywhereconference.com?Conference=418934467&PIN=50550015&UserAudioMode=DATA

- La retransmission sera ensuite maintenue en libre accès pour les actionnaires sur le site Internet de la Société pour une durée de 90 jours

3- Questions en Assemblée Générale

Pour rappel, dans le cadre de cette Assemblée Générale, il ne sera pas possible de poser des questions, ni de déposer des projets d’amendements et des projets de résolutions nouvelles. Les actionnaires peuvent néanmoins transmettre leur question par voie électronique, accompagnée d’une attestation d’inscription en compte, au plus tard le mercredi 24 juin 2020 à 19h (heure de Paris) à l’adresse : investors@eos-imaging.com ou par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au Président du Conseil d’administration au siège social de la Société, au 10 rue Mercœur 75 011 Paris.

A PROPOS D’EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d’un million d’examens de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes. Pour plus d’informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200608005758/fr/