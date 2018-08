EOS imaging : installe EOS au Methodist Dallas Medical Center

22/08/2018 | 08:08

EOS imaging annonce l'installation de son système EOS au Methodist Dallas Medical Center, sa 100ème mise en service aux États-Unis et la dixième au Texas, reflétant l'adoption croissante de la technologie en tant que standard de soin dans les centres orthopédiques.



Methodist Dallas Medical Center fait partie du réseau Methodist Health System, qui exploite 10 hôpitaux au Texas et près de 30 centres de santé familiale et de groupes médicaux. Il a développé un programme complet pour maladies neurologiques et de la colonne vertébrale.



