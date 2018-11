EOS imaging : nouveau directeur général début 2019

06/11/2018 | 10:02

Pour poursuivre et renforcer sa présence aux Etats-Unis, EOS imaging annonce le changement de sa direction au 1er janvier 2019 avec la nomination de Mike Lobinsky au poste de directeur général exécutif en succession de Marie Meynadier.



Marie Meynadier conservera après cette date un mandat d'administrateur au sein du conseil d'administration. Il est envisagé également de proposer de nommer Mike Lobinsky en qualité d'administrateur lors d'une prochaine assemblée générale d'actionnaires.



Valérie Worrall rejoint par ailleurs la société au poste de directrice financière. Forte de plus de vingt ans d'expérience dans des fonctions financières, elle occupait plus récemment le poste de CFO dans la société française de dispositifs médicaux Balt.



