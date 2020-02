EOS imaging : vers une offre publique d'Alphatec

Données financières (EUR) CA 2020 45,1 M EBIT 2020 -6,97 M Résultat net 2020 -9,12 M Dette 2020 26,6 M Rendement 2020 - PER 2020 -5,50x PER 2021 -19,0x VE / CA2020 1,59x VE / CA2021 1,35x Capitalisation 45,2 M Graphique EOS IMAGING Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EOS IMAGING Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 3,85 € Dernier Cours de Cloture 1,71 € Ecart / Objectif Haut 170% Ecart / Objectif Moyen 126% Ecart / Objectif Bas 81,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mike Lobinsky Chief Executive Officer Gérard Hascoët Chairman Eric Maulavé Chief Operating Officer Valérie Worrall Chief Financial Officer Elisabeth Soubelet Chief Medical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EOS IMAGING -22.98% 50 THERMO FISHER SCIENTIFIC -8.55% 123 970 DANAHER CORPORATION -4.19% 105 960 INTUITIVE SURGICAL, INC. -7.87% 64 897 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION -16.14% 54 996 EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION -5.02% 46 215