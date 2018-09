EOS Imaging : acheteur, Portzamparc vise 7,85 euros

11/09/2018 | 09:29

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a entamé la suivi de l'action EOS Imaging avec un premier conseil d'achat. L'objectif de cours associé à la 'medtech' est de 7,85 euros, soit un potentiel proche de 100%.



'Créée en 1989 par le prix Nobel de Physique Georges Charpak et introduite en Bourse en 2012', EOS Imaging a mis au point une solution d'imagerie médicale qui se distingue par l'intégration 'efficace' de la machine et de la suite logicielle, et de faibles émissions de rayons X. Il s'agit donc d'un 'produit novateur sur un marché disposant de fortes barrières à l'entrée', jugent les spécialistes.



Selon Portzamparc, la 'medtech' a atteint la fin de son premier cycle boursier caractérisé par d'importants besoins de financement. Après l'arrivée au tour de table du chinois Fosun, un bon point pour le marché asiatique, le bilan est jugé 'solide', et la taille critique est désormais atteinte.



Enfin, les ventes d'EOS Imaging devraient doubler en trois ans (322 machines installées en 2017, 671 anticipées d'ici 2020), permettant à l'excédent brut d'exploitation de passer dans le vert lors de l'exercice 2019. Par la suite, Portzamparc mise sur une marge opérationnelle courante de 14,2% en 2022.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.