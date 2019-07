EQS Group AG / Mot-clé(s) : Autres

Gestion efficace des politiques et procédures internes : EQS Group lance EQS Policy Manager



EQS Group lance « EQS Policy Manager », élargissant ainsi sa gamme de services dans le domaine de la conformité. La solution hébergée sur un environnement Cloud sécurisé intègre l'ensemble des processus nécessaires à une gestion digitale des politiques internes et offre des workflows automatisés aux responsables de la conformité.

EQS Policy Manager est la solution permettant de gérer des politiques internes de plus en plus nombreuses dans un contexte où les réglementations sont en constante augmentation. La liste des politiques semble sans fin, à commencer par le code de conduite, en passant par la protection des données et les mesures de santé et de sécurité au travail ou encore les règles sur les cadeaux professionnels et sur l'utilisation d'internet. D'autant plus que ces documents circulent souvent en plusieurs langues, avec des spécificités locales et parfois même dans des versions obsolètes. De ce fait il est toujours plus difficile de conserver une vue d'ensemble, notamment pour le responsable de la conformité, mais également pour les employés (ou fournisseurs) qui doivent lire les politiques et les attester.

EQS ??Policy Manager augmente considérablement l'efficacité de vos programmes de conformité. La solution intègre l'ensemble des processus nécessaires à une gestion digitale des politiques internes - de la création de documents à la diffusion automatisée en passant par le stockage sécurisé jusqu'à la mesure du succès de vos politiques. De plus, la plateforme conserve une trace de l'ensemble des communications ainsi que les certifications relatives aux politiques. Vous pouvez ainsi communiquer des informations pertinentes à votre Direction ou aux autorités compétentes à l'aide de rapports personnalisables. Les employés bénéficient d'un accès individuel leur permettant de consulter et d'attester à n'importe quel moment les politiques qui les concernent.

Le PDG et fondateur Achim Weick se félicite du lancement de cette nouvelle solution qui permet à EQS Group de se rapprocher de l'objectif de proposer un dispositif complet de gestion de la conformité : "Nous sommes ravis qu'EQS Policy Manager vienne mettre de l'ordre dans la gestion des politiques et procédures internes. La digitalisation et l'automatisation des processus facilitent grandement le travail des responsables de la conformité et permettent à nos clients de réduire efficacement les risques."

EQS Policy Manager est principalement adapté aux PME et entreprises de plus de 250 employés dans la mesure où le nombre de politiques et procédures associées peut y être particulièrement élevé. Cela signifie qu'il existe un réel marché potentiel de plus de 30 000 clients sur les principaux marchés européens d'EQS Group. La solution compte déjà son premier client qui utilisera prochainement EQS Policy Manager pour la gestion de ses politiques et procédures internes.

Contact Presse :

Linda Couturier Sadgui

+33 1 43 14 85 14

linda.sadgui@eqs.com

A propos d'EQS Group :

EQS Group est un leader mondial de solutions digitales et aide les professionnels de la Compliance et des Relations Investisseurs à satisfaire leurs obligations réglementaires (RegTech). Grâce aux solutions d'EQS Group, des milliers d'entreprises dans le monde entier inspirent confiance en remplissant leurs obligations complexes de diffusion réglementaire à l'échelle nationale et internationale, en minimisant les risques et en communiquant de manière transparente avec leurs publics.

Les solutions d'EQS Group sont intégrées dans la plateforme EQS COCKPIT et permettent de piloter de façon optimale les activités de compliance dont le dispositif de recueil et de traitement des alertes internes, la gestion des politiques et des listes d'initiés ainsi que les obligations de diffusion réglementaire. Les sociétés cotées bénéficient également de services tels que la diffusion de communiqués de presse, des outils de ciblage des investisseurs et de gestion de contacts, des sites Relations Investisseurs, des rapports interactifs et des solutions de webcasts pour une communication efficace et sécurisée avec les investiseurs.

EQS Group a été fondé en 2000 à Munich (Allemagne) et compte plus de 400 employées et des bureaux dans les plus importantes places financières mondiales.