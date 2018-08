Equinor : les estimations pour le champ Johan Sverdrup revues

Données financières ($) CA 2018 77 391 M EBIT 2018 18 980 M Résultat net 2018 6 112 M Dette 2018 13 532 M Rendement 2018 3,54% PER 2018 14,29 PER 2019 12,47 VE / CA 2018 1,29x VE / CA 2019 1,21x Capitalisation 86 236 M Graphique EQUINOR Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EQUINOR Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 30 Objectif de cours Moyen 27,8 $ Ecart / Objectif Moyen 7,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Eldar Sætre President & Chief Executive Officer Jon Erik Reinhardsen Chairman Jannicke Nilsson Chief Operating Officer & Executive Vice President Lars Christian Bacher Chief Financial Officer Margareth Øvrum Executive VP-Technology, Projects & Drilling Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EQUINOR 22.89% 86 236 ROYAL DUTCH SHELL 1.24% 273 703 PETROCHINA COMPANY 0.49% 208 574 TOTAL 19.17% 167 360 ENI 18.84% 68 911 NK ROSNEFT' PAO --.--% 67 969