Equinor : nouveau terminal de GPL en Malaisie

23/11/2018 | 15:24

Equinor (ex Statoil) annonce un accord de long terme avec le groupe de logistique singapourien Global Petro Storage pour un nouveau terminal de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en Malaisie. Ce site sera construit à Port Klang et entrera en activité à la mi-2021.



Il permettra au groupe énergétique norvégien de capturer une plus grande part de marché du GPL en Asie du Sud-Est. Outre la Malaisie, il approvisionnera des pays comme le Bangladesh, les Philippines, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam.



