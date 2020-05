Equinor : Berenberg reste à 'conserver'

11/05/2020 | 08:45

Berenberg réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Equinor avec un objectif de cours rehaussé de 140 à 145 couronnes norvégiennes, après la publication de résultats trimestriels 'en ligne avec le consensus au niveau opérationnel ajusté'.



'Nous pensons que le groupe accordera la priorité à la réduction de la dette pour le reste de l'année et potentiellement 2021, ce qui signifie que le rendement de dividende restera relativement bas sur cette période', estime-t-il.



Le broker indique ajuster ses estimations pour la compagnie pétro-gazière norvégienne, avec un BPA chutant en 2020 du fait d'une hypothèse de taux d'imposition plus élevée, mais sans changements sensibles pour 2021 et au-delà.



